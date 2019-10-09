В Деснянском районе Киева горит жилой дом (видео)
16:57, 09 октября 2019Происшествия
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На месте работают спасатели, о пострадавших информации нет.
В Киеве горит многоэтажка / Скриншот - Facebook, Киев оперативный
На улице Милютенко в Киеве (Деснянский район) горит балкон одной из квартир.
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Как сообщает в Facebook «Киев опетаривный», причиной пожара вероятно стал окурок, брошенный сверху.
На месте работают спасатели, о пострадавших информации нет.
Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина сжег в доме бывшую жену и пытался сбежать на Донбасс.
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