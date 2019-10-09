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В Деснянском районе Киева горит жилой дом (видео)

16:57, 09 октября 2019
Происшествия
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В Киеве горит многоэтажка / Скриншот - Facebook, Киев оперативный

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Как сообщает в Facebook «Киев опетаривный», причиной пожара вероятно стал окурок, брошенный сверху.

На месте работают спасатели, о пострадавших информации нет.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина сжег в доме бывшую жену и пытался сбежать на Донбасс.

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Теги: #Киев#пожарпогода в Киеве