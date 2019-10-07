Убийственные автогонки: медики борются за жизнь парня, которого сбило авто в Черкассах (видео)

Потерпевший в тяжелом состоянии в реанимации.

Медики борются за жизнь молодого человека, которого сбила машина во время гонки в Черкассах.

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Отмечается, что все происходило на окраине города – там накануне организовали гонки автомобилей просто на обычной улице. С обеих сторон собрались зрители. Одну из легковушек на большой скорости занесло, она вылетела с дороги прямо в толпу зрителей, среди которых было немало детей.

Удар был такой силы, что один из парней подлетел в воздух и несколько раз перевернулся. За жизнь 31-летнего пострадавшего борются медики, он в тяжелом состоянии в реанимации.

Как сообщал УНИАН, 6 октября в Черкассах во время гонки Timeattac один из водителей не справился с управлением, съехал с трассы и сбил 31-летнего зрителя.