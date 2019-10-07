Под Одессой сгорела яхта депутата
В Одесской области произошел масштабный пожар на яхте. Пожар возник на причале в селе Бурлача Балка.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области.
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Информацию о возгорании спасатели получили поздно вечером 6 октября.
По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено возгорание частного парусного катамарана. Огонь распространился на площади 30 кв.м, спасателям удалось его ликвидировать. Обошлось без погибших или пострадавших.
В настоящее время устанавливается причина возникновения пожара и нанесенный им ущерб.
По информации местных СМИ, яхта принадлежит депутату Таировского поселкового совета Всеволоду Шаевскому.
Как сообщал УНИАН, в Одесской области на окруженной из-за ракетных стрельб территории, в национальном природном парке «Тузловские лиманы», браконьеры выловили десятки тонн кефали.