В Марьинке в результате взрыва в квартире погибли двое людей (фото)
19:17, 05 октября 2019Происшествия
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На месте работают следственно-оперативная группа полиции и другие экстренные службы.
В Марьинке произошел взрыв в многоквартирном доме / фото police.dn.ua
В Марьинке Донецкой области в результате взрыва в многоквартирном доме погибли двое человек.
Как сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области, взрыв произошел около 15.20.
Сообщение о происшествии поступило в полицию от местных жителей.
В квартире, где произошел взрыв, обнаружено двух погибших – мужчину и женщину.
На месте работают следственно-оперативная группа полиции и другие экстренные службы, которые устанавливают причины взрыва и обстоятельства гибели людей.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Смертельные травмы получили мужчина и женщина / фото police.dn.ua
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