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В Марьинке в результате взрыва в квартире погибли двое людей (фото)

19:17, 05 октября 2019
Происшествия
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В Марьинке произошел взрыв в многоквартирном доме / фото police.dn.ua

Как сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области, взрыв произошел около 15.20.

Сообщение о происшествии поступило в полицию от местных жителей.

В квартире, где произошел взрыв, обнаружено двух погибших – мужчину и женщину.

На месте работают следственно-оперативная группа полиции и другие экстренные службы, которые устанавливают причины взрыва и обстоятельства гибели людей.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Смертельные травмы получили мужчина и женщина / фото police.dn.ua

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Теги: #Марьинка#взрыв в квартирепогода в Донецке