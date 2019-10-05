В Марьинке в результате взрыва в квартире погибли двое людей (фото)

На месте работают следственно-оперативная группа полиции и другие экстренные службы.

В Марьинке Донецкой области в результате взрыва в многоквартирном доме погибли двое человек.

Как сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области, взрыв произошел около 15.20.

Сообщение о происшествии поступило в полицию от местных жителей.

В квартире, где произошел взрыв, обнаружено двух погибших – мужчину и женщину.

На месте работают следственно-оперативная группа полиции и другие экстренные службы, которые устанавливают причины взрыва и обстоятельства гибели людей.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.