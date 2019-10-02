Спасение четвероногого: в Днепре из коллектора вытащили собаку (видео)

О животном, которое попало в ловушку, спасателям сообщил неравнодушный гражданин.

В Днепре сегодня спасатели вытащили собаку из коллектора, выбив боковую стенку отверстия.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении ДСНС в Днепропетровской области.

«Позвонив в Службу спасения «101»неравнодушный гражданин отметил, что в яму на улице Базовая в Самарском районе попала собака», - говорится в сообщении.

По прибытию на место происшествия спасатели увидели, что собака попала не просто в яму, а в коллектор.

Им с помощью лома пришлось выбить боковую стенку коллектора, чтобы вытащить животное из ловушки. В результате происшествия собака не пострадала.

К спасательным работам были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица специальной техники спасателей.