Тело на лестнице и план "Перехват": на Харьковщине задержали подозреваемого в убийстве (фото)

Задержанного сожителя убитой девушки поймали за считанные часы.

Днем 1 октября в Харькове на лестнице возле квартиры в одном из домов на улице Василия Мельникова нашли тело 27-летней девушки с признаками насильственной смерти. Ее предполагаемого убийцу задержали спустя несколько часов в городе Купянск Харьковской области.

Читайте такжеВ Николаеве иностранец порезал ножом свою девушку, а затем пытался бежать из города в парике и накладной бородеОб этом сообщили в управлении Национальной полиции в Харьковской области.

«Полицейские установили личность погибшей. 27-летняя девушка вместе со своим 27-летним сожителем арендовала квартиру в этом доме. Также была получена информация о возможной причастности этого человека к совершению преступления», – отметили в полиции.

Во время следственно-розыскных действий установили, что парень может передвигаться в автомобиле «Мерседес» как в качестве водителя, так и в качестве пассажира. При этом оперативники получили информацию о предполагаемом маршруте передвижения разыскиваемого автомобиля и ввели в действие план «Перехват». В результате предполагаемого преступника задержали за считанные часы.

Сейчас в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о происшествии по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. С задержанным работают следователи, выясняются все обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесской области 12-летний мальчик застрелил из ружья 15-летнего подростка, который пришел к нему в гости.