В Польше задержан соорганизатор одной из крупнейших наркогруппировок Кривого Рога (фото)

По данным правоохранителей, уровень наркосделок преступной организации за месяц составлял от 5 до 7 миллионов гривень.

В Польше задержан один из ключевых фигурантов преступной организации, которая занималась изготовлением и распространением наркотиков на территории г. Кривой Рог Днепропетровской области.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, задержанный длительное время скрывался за границей и был объявлен в международный розыск.

«Известно, что подозреваемый входил в тройку координаторов преступной организации, отвечал за налаживание сети сбыта психотропов и «вербовку» в ряды наркогруппировки. В конце сентября подозреваемый был задержан в Польше в тесном взаимодействии с иностранными коллегами. Сейчас решается вопрос об экстрадиции украинца на Родину», - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что в начале 2019 года в Днепропетровской областиразоблачили многоуровневую преступную организацию, которая в течение длительного времени сбывала метамфетамин и трамадол.

Читайте такжеВ Николаеве наркоторговцы доставляли свой «товар» в орехах (фото, видео)

«Практически круглосуточно по городу курсировали так называемые «пешие» и «автомобильные маршруты» по сбыту наркотиков, которые охватывали практически все районы Кривого Рога. Злоумышленники наладили собственное производство психотропов, внедрили аутентичную упаковку наркосредств с маркировкой наркогруппы и ценником. Ежесуточно члены группы отчитывались перед так называемым «бухгалтером» о количестве сбытого товара и выручке», - отметили в ведомстве.

В феврале в ходе спецоперации правоохранители разоблачили лидера и более 20 исполнителей разветвленной сети наркодельцов. Оперативники ликвидировали две крупные нарколаборатории, где изготавливали пять разновидностей наркотиков. Полиция изъяла более тысячи доз метамфетамина, более девяти тысяч доз трамадола, полкилограмма амфетамина и более 100 кг прекурсоров для изготовления наркотических средств и психотропных веществ. Правоохранители провели более 60 санкционированных обысков, изъяли 800 тыс. гривен в разных валютах и восемь автомобилей, из которых реализовывался товар.

«Впервые задокументирована преступная организация Кривого Рога, уровень наркосделок которой только за один месяц составлял от пяти до семи миллионов гривен», - отметили в ведомстве.

Сейчас полиция завершила досудебное расследование этого уголовного производства. 30 сентября дело было передано в суд.

Читайте такжеВ Харькове у закладчика изъяли почти тысячу доз амфетамина

Отмечается, что восемь участников преступной организации находятся под стражей, двое - под домашним арестом.

25 участникам этой группировки объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 307 (незаконное производство или сбыт наркотических средств) и ч. 1 ст. 27, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 313 Уголовного кодекса Украины.

За инкриминируемые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.