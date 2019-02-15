В Кривом Роге полиция "накрыла" крупную сеть наркодельцов с оборотом в миллионы гривень (фото)

Уровень наркооборудок группы составлял от 5 до 7 миллионов гривень в месяц.

В Кривом Роге Днепропетровской области полиция задержала 21 участника преступной группировки, занимавшейся производством и реализацией наркотиков.

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Об этом сообщает Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

По словам начальника Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрея Кихтенко, в заключительном этапе спланированной спецоперации, организованной сотрудниками Департамента, приняли участие около 200 сотрудников полиции – представителей профильных подразделений Киева, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей, Главного следственного управления, следователи и сотрудники спецподразделений полиции Днепропетровщины и Департамента патрульной полиции.

Отмечается, что правоохранители перекрыли все преступные звенья наркоорганизации – от ее главаря, производителей до мелких реализаторов наркотиков и психотропов.

«В ходе более 60 санкционированных обысков у членов организации изъято около тысячи расфасованных и подготовленных к сбыту доз метамфетамина, более девяти тысяч единиц трамадола, полкилограмма амфетамина, более 100 кг прекурсоров, из которых изготавливались наркотические средства и психотропные вещества. Также изъято профессиональное лабораторное оборудование, которое позволяло синтезировать пять видов наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров»,- рассказал Кихтенко.

Он добавил, что у наркодельцов полицейские обнаружили четыре пистолета, в том числе один с глушителем и 56 патронов к ним, взрывчатку, а также более 800 тысяч гривень в разных валютах, полученные от сбыта наркотовара. Кроме того, правоохранители изъяли документацию «черной» бухгалтерии и 8 автомобилей, из которых реализовывался товар.

«Полицейские установили, что наркоторговля осуществлялась круглосуточно и охватывала все районы города. В ходе проведения мероприятий полицейские задержали 21 человека, в возрасте от 21 до 35 лет», - сказал Кихтенко.

Согласно сообщению, члены группы имели четкое распределение функций и придерживались жесткой дисциплины и здорового образа жизни. Ежесуточно каждый наркоторговец отчитывался перед человеком, который вел преступную бухгалтерию группы, о количестве проданных наркотиков и психотропов и полученных от этого доходах.

В полиции подчеркнули, что реализация наркотиков происходила из экипажей автомобилей, которые курсировали по городу. При этом для избежания преследований полиции составы экипажей постоянно менялись. Изготовленные психотропы наркодилеры фасовали в контейнеры, на которых была маркировка наркогруппи и ценник.

Также в организации наркоторговцев была четко разработана схема реализации «товара» и своя сеть проверенных покупателей. Еженедельно дилеры меняли номера телефонов, через которые осуществлялись заказы, и информировали об этом только доверенных постоянных клиентов, а те приводили новых заказчиков и пользовались за это скидками на приобретение наркотиков.

Отмечается, что уровень наркооборудок группы составлял от 5 до 7 миллионов гривень в месяц. При этом каждый член группы получал жалование в зависимости от их вклада в преступное дело.

Предварительно, злоумышленникам инкриминируется противоправная деятельность, предусмотренная ч. 2 ст. 307 (сбыт наркотиков и психотропов в крупных размерах) УКУ, что по законодательству наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, в Киеве супруги организовали в квартире лабораторию по изготовлению амфетамина.