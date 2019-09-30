Ожоги 70% тела: стало известно состояние пострадавших от взрыва на заводе в Сумах (видео)

Медики не берутся делать прогнозы относительно состояния пострадавших.

Трое из десяти пострадавших в результате взрыва на заводе в Сумах остаются в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ТСН.

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Так, в реанимации остаются женщина и двое мужчин, которые находились ближе всего к эпицентру взрыва. Самый тяжелый среди них 27-летний мужчина – у него серьезные ожоги.

"Ожоги лица, туловища, конечностей – до 70% поверхности тела. Тяжелый ожоговый шок. Прогнозы здесь, как говорится, неуместно делать", - отметил заведующий реанимационным отделением Сумской областной клинической больницы Сергей Бережной.

Пострадавшие рассказывают, что разорвало трубу, которая вела от одного из станков. Сразу загорелось пластиковая отделка стен и утеплитель.

Как сообщал УНИАН, в Сумах утром 28 сентября в производственном цехе одного из предприятий компании «Гуала Кложерс Украина» из-за взрыва с последующим горением пострадали 10 человек.

По факту взрыва на заводе полиция открыла уголовное производство.