В Сумах произошел взрыв на заводе: есть пострадавшие (фото, видео)
В Сумах произошел взрыв на заводе, где изготавливают пробки для пэт-бутылок.
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Об этом сообщает ТСН.
По предварительной информации, взорвался один из станков, после чего началось возгорание. По данным СМИ, пострадали 10 человек.
На месте работают спасатели.
На заводе по переработке бутылок в Сумах загорелся станок. Пострадали 10 человек.#новости#ТСНpic.twitter.com/cxa8lHjIp8— ТСН.иа (канал 1+1) (@tsnua) September 28, 2019
Управление ГСЧС в Сумской области сообщило, что в результате взрыва на заводе в Сумах пострадали восемь человек.
Сегодня в 10.51 в Сумах, на территории завода ООО «Гуала Кложерс Украина», в производственном цехе произошел взрыв оборудования с последующим горением.
В результате взрыва, согласно предварительным данным, травмированы восемь человек. В 11.17 пожар локализован на площади 50 квадратных метров, в 11.55 - ликвидирован.
В тушении огня были задействованы 18 спасателей и четыре единицы техники ГСЧС.