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В Сумах произошел взрыв на заводе: есть пострадавшие (фото, видео)

12:11, 28 сентября 2019
Происшествия
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В Сумах произошел взрыв на заводе / фото Оксаны Солодовник/ТСН

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Об этом сообщает ТСН.

По предварительной информации, взорвался один из станков, после чего началось возгорание. По данным СМИ, пострадали 10 человек.

На месте работают спасатели.

Управление ГСЧС в Сумской области сообщило, что в результате взрыва на заводе в Сумах пострадали восемь человек.

Сегодня в 10.51 в Сумах, на территории завода ООО «Гуала Кложерс Украина», в производственном цехе произошел взрыв оборудования с последующим горением.

В результате взрыва, согласно предварительным данным, травмированы восемь человек. В 11.17 пожар локализован на площади 50 квадратных метров, в 11.55 - ликвидирован.

В тушении огня были задействованы 18 спасателей и четыре единицы техники ГСЧС.

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Теги: #Сумы#взрыв на заводепогода в Сумах