В Сумах произошел взрыв на заводе: есть пострадавшие (фото, видео)

Утром в производственном цехе завода произошел взрыв оборудования с последующим горением. Пожар был ликвидирован около полудня.

В Сумах произошел взрыв на заводе, где изготавливают пробки для пэт-бутылок.

Читайте такжеВ Одесской области петарда искромсала руку школьнику (видео)

Об этом сообщает ТСН.

По предварительной информации, взорвался один из станков, после чего началось возгорание. По данным СМИ, пострадали 10 человек.

На месте работают спасатели.

Управление ГСЧС в Сумской области сообщило, что в результате взрыва на заводе в Сумах пострадали восемь человек.

Сегодня в 10.51 в Сумах, на территории завода ООО «Гуала Кложерс Украина», в производственном цехе произошел взрыв оборудования с последующим горением.

В результате взрыва, согласно предварительным данным, травмированы восемь человек. В 11.17 пожар локализован на площади 50 квадратных метров, в 11.55 - ликвидирован.

В тушении огня были задействованы 18 спасателей и четыре единицы техники ГСЧС.