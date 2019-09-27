В Запорожье неизвестный сообщил о минировании отеля «Интурист» и неработющего аэропорта

«Минер» не учел того, что аэропорт «Запорожье» в связи с ремонтом не отправляет и не принимает рейсы.

В Запорожье неизвестный сообщил о минировании двух объектов – гостиницы «Интурист», расположенной в центре города, и международного аэропорта «Запорожье».

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области.

На электронную почту полиции Запорожской области поступило письмо о минировании аэропорта и одной из гостиниц Запорожья. Правоохранители провели эвакуацию граждан. Работники взрывотехнической и кинологической служб проводят осмотр места происшествия.

Сегодня, 27 сентября, около 8:20 на электронную почту ГУНП в Запорожской области поступило письмо с сообщением о минировании аэропорта и гостиницы.

В данный момент на территории двух объектов работают следственно-оперативные группы отделений полиции, работники взрывотехнической управления и Кинологического центра, работники ГСНС и врачи скорой помощи.

Территории ограждены и патрулируются полицейскими. Правоохранители провели эвакуацию. Продолжается осмотр помещений и прилегающей территории сотрудниками взрывотехнической и кинологической служб.

«В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении полиции.

Напомним, что международный аэропорт «Запорожье» со 2 сентября не принимает и не оправляет рейсы в связи с ремонтными работами.