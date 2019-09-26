Упал в канализационный люк и умер: жительница Сумщины уже год ищет виновных в гибели мужа (видео)

4-метровый люк расположен в людном месте возле парка, где ежедневно ходят сотни людей. Вот только чей он - неизвестно.

Жительница Тростянца, на Сумщине, пытается найти виновных в гибели своего мужа, который упал в открытый канализационный колодец.

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Мужчина умер, так и не дождавшись помощи. Вероятно он получил травму головы, поскольку, когда его нашли, он держался за голову, рассказывает жена погибшего ТСН.

4-метровый люк расположен в людном месте возле парка, где ежедневно ходят сотни людей. Вот только чей он - неизвестно. После инцидента коммунальщики его накрыли, однако брать на баланс города отказываются.

Как сообщал УНИАН, летом в Днепре шестилетний мальчик провалился в открытый люк.