В Днепре шестилетний мальчик провалился в открытый люк (видео)

Мальчика, который плакал от боли и испуга, осторожно подняли и передали врачам.

В Днепре шестилетний мальчик провалился в открытый люк.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Достать ребенка с шестиметровой глубины взрослые самостоятельно не смогли, поэтому вызвали спасателей. Те спустились под землю вместе со специальным креслом-корсетом.

Мальчика, который плакал от боли и испуга, осторожно подняли и сразу передали врачам скорой. Его доставили в областную детскую больницу. Жизнь ребенка вне опасности.

В то же время правоохранители выясняют, почему люк стоял открытым и кто за это отвечает.

Как сообщал УНИАН, в Днепре спасли щенка, который провалился в открытый канализационный колодец на 15-метровую глубину.