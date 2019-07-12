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В Днепре шестилетний мальчик провалился в открытый люк (видео)

11:06, 12 июля 2019
Происшествия
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Мальчик провалился на глазах у взрослых / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Достать ребенка с шестиметровой глубины взрослые самостоятельно не смогли, поэтому вызвали спасателей. Те спустились под землю вместе со специальным креслом-корсетом.

Мальчика, который плакал от боли и испуга, осторожно подняли и сразу передали врачам скорой. Его доставили в областную детскую больницу. Жизнь ребенка вне опасности.

В то же время правоохранители выясняют, почему люк стоял открытым и кто за это отвечает.

Как сообщал УНИАН, в Днепре спасли щенка, который провалился в открытый канализационный колодец на 15-метровую глубину.

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Теги: #Днепр#несчастный случайпогода в Днепре