В Кривом Роге рецидивист при задержании ранил ножом полицейского

Полицейский получил два удара ножом в руку и ногу, его госпитализировали.

В Ингулецком районе Кривого Рога Днепропетровской области 22-летний злоумышленник при задержании за совершение грабежа ранил полицейского.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, подозреваемый оказал сопротивление и нанес полицейскому два удара ножом в руку и ногу.

Правоохранитель в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу.

Отмечается, что нападавшим оказался ранее судимый местный житель, который находился в розыске за совершение грабежа в 2017 году.

Теперь задержанный будет отвечать перед законом не только за преступление, совершенное два года назад, но и за более тяжкое – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа по ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.