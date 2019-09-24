В Черниговской области таможенники изъяли у россиянина коллекцию старинных монет (фото)

Гражданин РФ пытался незаконно перевезти через границу почти 100 монет 1736-1957 годов.

В Черниговской области сотрудники таможни изъяли у гражданина РФ коллекцию старинных монет при попытке незаконного перемещения через границу.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ ГФС в области.

Согласно информации, значительное количество старинных монет изъято на таможенном посту «Сеньковка» Черниговской таможни ГФС у гражданина РФ, который пытался вывезти их за пределы Украины.

Во время устного опроса водитель автомобиля, который избрал для пересечения границы полосу «зеленого коридора», указал, что перемещает лишь личные вещи и не имеет предметов, в отношении вывоза которых установлены запреты или ограничения.

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Во время таможенного осмотра автомобиля сотрудники таможни совместно с пограничниками в барсетке и дорожной сумке водителя обнаружили 97 старинных монет, датированных 1736-1957 годами.

«На вывоз указанных монет за пределы Украины нужно соответствующее разрешение, которое отсутствовало у гражданина», - говорится в сообщении.

По данному факту сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил, предметы правонарушения изъяты.