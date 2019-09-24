В Харькове «заминировали» апелляционный суд
15:41, 24 сентября 2019Происшествия
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Сейчас проводится эвакуация работников и посетителей суда.
В Харькове «заминировали» апелляционный суд / фото yaizakon
Сегодня, 24 сентября, поступила информация о заминировании здания Харьковского апелляционного суда.
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Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.
«Харьковский апелляционный суд вынужден временно приостановить свою работу для проведения правоохранительными органами всех необходимых действий. Сейчас проводится эвакуация работников и посетителей суда», – говорится в сообщении.
Отмечается, что о возобновлении работы будет сообщено дополнительно.
Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Харькове неизвестные "заминировали" ХНУ и админздание.
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