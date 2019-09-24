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В Харькове «заминировали» апелляционный суд

15:41, 24 сентября 2019
Происшествия
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В Харькове «заминировали» апелляционный суд / фото yaizakon

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Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

«Харьковский апелляционный суд вынужден временно приостановить свою работу для проведения правоохранительными органами всех необходимых действий. Сейчас проводится эвакуация работников и посетителей суда», – говорится в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Харькове неизвестные "заминировали" ХНУ и админздание.

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Теги: #Харьков#заминированиепогода в Харькове