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В Харькове неизвестные "заминировали" ХНУ и админздание: эвакуировали 150 человек

11:02, 20 сентября 2019
Происшествия
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В Харькове неизвестные "заминировали" ХНУ им. В. Каразина / фото facebook.com/Karazin.University

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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Информация о том, что в учреждениях на площади Свободы и улице Сумской находятся взрывоопасные предметы, поступила к силовикам вчера.

Из зданий стражи порядка эвакуировали 150 человек.

После проверки помещений и прилегающей территории правоохранители пришли к выводу, что безопасности граждан ничего не угрожает. В данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства. 

На данный момент безопасности граждан ничего не угрожает / фото Нацполиция

Ранее УНИАН сообщал, что полиция Харькова проверяла информацию о закладке взрывчатки в семи больницах, 17 торговых центрах, всех детских садах и школах Харькова. Сообщение о минировании поступило на электронную почту полиции.

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