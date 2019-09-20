В Харькове неизвестные "заминировали" ХНУ и админздание: эвакуировали 150 человек

После проверки силовики пришли к выводу, что безопасности граждан ничего не угрожает.

В Харькове неизвестные "заминировали" ХНУ имени В. Н. Каразина и административное здание.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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Информация о том, что в учреждениях на площади Свободы и улице Сумской находятся взрывоопасные предметы, поступила к силовикам вчера.

Из зданий стражи порядка эвакуировали 150 человек.

После проверки помещений и прилегающей территории правоохранители пришли к выводу, что безопасности граждан ничего не угрожает. В данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее УНИАН сообщал, что полиция Харькова проверяла информацию о закладке взрывчатки в семи больницах, 17 торговых центрах, всех детских садах и школах Харькова. Сообщение о минировании поступило на электронную почту полиции.