Под Одессой грузовик въехал в автобус с туристами

Пассажиры не пострадали, их пересадили в другой автобус.

Сегодня в Лиманском районе Одесской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус, следовавший из Херсона в Прагу (Чехия).

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, возле села Кошары водитель грузового автомобиля Iveco, не выбрав безопасную скорость, совершил столкновение с автобусом сообщением «Херсон-Прага», с которым ехал в одном направлении.

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В результате аварии люди не пострадали.

«Обошлось механическим повреждениям транспортных средств», - сообщили в главке.

Как отмечается, на 40-летнего водителя грузовика правоохранители составили протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Пассажиров автобуса, следовавшего в Чехию, пересадили в другое транспортное средство перевозчика, которое доставит их к месту назначения.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и автоцистерны погибли 9 человек, в том числе - несовершеннолетний, еще четверо госпитализированы в тяжелом состоянии.