Трагическое ДТП на Житомирщине: трое пострадавших в тяжелом состоянии в реанимации

Еще семеро пассажиров в травматологии, а водителя после оказания первой медицинской помощи забрала полиция.

Все 11 пострадавших людей в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и фуры на Житомирщине находятся в Новоград-Волынской районной больницы.

Как сообщает ТСН, трое людей в тяжелом состоянии в реанимации - у них травмы головы, ушибы внутренних органов и переломы конечностей.

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По словам медиков, угрозы их жизни уже нет. Первоочередные операции уже сделали.

Еще семеро пассажиров в травматологии с переломами и ушибами. Они рассказывают, что вместе с семьями возвращались домой с отдыха, произошло все внезапно.

"Меняли колесо, кто-то остался в салоне, другие вышли, кто-то стоял впереди, кто-то позади, вдоль. Я стояла чуть дальше, а дальше ничего не помню», - рассказывает пострадавшая Ольга Назарук.

В больнице был также и водитель бензовоза, но после оказания первой медицинской помощи его забрала полиция. За нарушение правил дорожного движения ему грозит 10 лет тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, вечером 22 сентября на 250 км автодороги Киев-Чоп в Новоград-Волынском районе Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автобуса, в котором погибли девять человек.