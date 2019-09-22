Зловонный дым накрывает дома: в Крыму вспыхнул мощный пожар на полигоне
19:05, 22 сентября 2019Происшествия
277 0
Пожар пытаются потушить сотрудники полигона, так сотрудники МЧС не смогли попасть на территорию возгорания.
На полигоне в Крыму произошел пожар / фото: twitter.com/KrimRt
В Кировском районе аннексированного Россией украинского Крыма вспыхнул пожар на полигоне твердых бытовых отходов.
Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter.
Читайте также"Имеет символическое значение": эксперт пояснил роль Крымского моста для россиян
Отмечается, что с тушением огня возникли трудности. Как сообщают очевидцы, сотрудники местного МЧС не смогли попасть на территорию возгорания, а пожар пытаются ликвидировать сотрудники полигона.
"Зловонный дым накрыл близлежащие дома. Сильный ветер раздувает огонь", - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, городское побережье в оккупированном Севастополя, ранее доступное для жителей города, присвоило Минобороны России. В связи с этим крымчане вынуждены пробивать дорогу к морю, а отдыхающие не хотят больше возвращаться.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter