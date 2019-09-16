Колючая проволока и канализация: как выглядят пляжи в оккупированном Севастополе

Крымчане вынуждены пробивать дорогу к морю, а отдыхающие не хотят больше возвращаться.

Городское побережье в оккупированном Севастополя, ранее доступное для жителей города, присвоило Министерство обороны России.

Как сообщают "Крым.Реалии", на пляжах Севастополя появляются заборы и колючая проволока, а в море сливаются канализационные стоки.

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Забор установили не только на берегу, но и в море - там натянули колючую проволоку.

Местные жители отмечают, что готовы пробивать дорогу к морю. "Не хочется уже ехать в Крым", - говорят зато гости Севастополя, возмущаясь заоблачными ценами и плохим отношением.

В то же время другие доступные зоны для отдыха или активно застраиваются, или загрязнены.

Ранее блогеры показали, как выглядят пляжи в аннексированном Крыму. Несмотря на бархатный сезон, крымские пляжи оказались безлюдными.