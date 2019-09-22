Разбросанные на дороге: в сети появилось видео (18+) ужасных последствий ДТП на Одещине

Жуткие кадры сделали очевидцы трагедии.

В сети свидетели столкновения маршрутки с грузовиком в Одесской области опубликовали ужасающее видео последних минут жизни пассажиров.

Кадры с разбросанными на обочине погибшими появились на телеграмм-канале Курс Одесса.

Как сообщал УНИАН, авария произошла в Овидиопольском районе между селами Новая Долина и Прилиманское.

Тела погибших в аварии в Одесской области вывезли через несколько часов после аварии. В карманах погибших непрерывно звонили телефоны. На место ДТП начали съезжаться люди, которые ищут своих близких.

В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, следовавшей до Одессы, и грузовика, что возвращался из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое травмированы.

Причина ДТП устанавливается оперативно-следственными действиями. Подробная информация будет в воскресенье, 22 сентября.