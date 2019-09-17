На Львовщине столкнулись легковушка и маршрутный автобус с пассажирами: есть погибшие

На момент столкновения в салоне автобуса находился водитель и пятнадцать пассажиров.

Происшествие случилось неподалеку от села Ременив Каменка-Бугского района на Львовщине. От полученных травм водитель легковушки погиб на месте ДТП. Также травмы получили пассажир и водитель автобуса, их госпитализировали.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУ Нацполиции Львовской области.

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Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобиль «Киа Каренс» и маршрутный автобус «БАЗ» сообщением Львов-Радехов. На момент столкновения в салоне автобуса находился водитель и пятнадцать пассажиров.

«В результате столкновения водитель легковушки получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Водитель и один из пассажиров автобуса также получили травмы и были доставлены в больницу», – сообщили в полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство.