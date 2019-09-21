В Одессе автомобиль въехал в толпу протестующих на "зебре": пострадавших госпитализировали (фото, видео)

Люди перекрывали улицу.

В Одессе на улице Королева женщина за рулем авто Nissan въехал в группу людей, которые протестовали против строительства на территории детского сада.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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В знак протеста митингующие ходили по пешеходному переходу и перекрывали движение транспорта.

"Подъехав к толпе, автомобиль Nissan под управлением женщины-водителя сначала сбавил скорость, а затем двинулся вперед, совершив наезд на двух человек - полицейского и участницу акции. Пострадавших было доставлено в больницу с травмами ног", - говорится в сообщении полиции.

Происшествие квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Одесский сайт "Думская", напротив, пишет о пяти пострадавших. По сообщению журналистов, травмированный полицейский получил открытый перелом.

Напомним, недавно в Днепре пьяный водитель Porsche Cayenne снес ограждение, и заблокировал движение трамваев. Сам водитель травмировал руку. Правоохранители говорят, что мужчина едва держался на ногах, от него пахло алкоголем.