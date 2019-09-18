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В Днепре пьяный водитель Porsche Cayenne снес ограждение и выехал на трамвайные пути (фото, видео)

08:51, 18 сентября 2019
Происшествия
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Водитель отказался проходить текст на определение алкоголя в крови / фото Информатор

В среду, 18 сентября, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого водитель за рулем Porsche Cayenne въехал в ограждение и выехал на трамвайные пути.

Читайте такжеПоявилось видео с места ДТП в Харькове с "новой Зайцевой"Об этом пишет «Информатор».

Отмечается, что водитель получил травмы руки и головы.

По словам свидетелей, водитель вел себя неадекватно и находился в состоянии опьянения, однако тест проходить отказался.

В связи с аварией на участке затруднено движение трамваев.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве пьяный работник СТО взял покататься чужое авто и устроил погоню с ДТП.

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Теги: #Днепр#ДТП#аварияпогода в Днепре