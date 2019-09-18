В Днепре пьяный водитель Porsche Cayenne снес ограждение и выехал на трамвайные пути (фото, видео)

По словам свидетелей аварии, водитель вел себя неадекватно.

В среду, 18 сентября, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого водитель за рулем Porsche Cayenne въехал в ограждение и выехал на трамвайные пути.

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Отмечается, что водитель получил травмы руки и головы.

По словам свидетелей, водитель вел себя неадекватно и находился в состоянии опьянения, однако тест проходить отказался.

В связи с аварией на участке затруднено движение трамваев.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве пьяный работник СТО взял покататься чужое авто и устроил погоню с ДТП.