В Днепре пьяный водитель Porsche Cayenne снес ограждение и выехал на трамвайные пути (фото, видео)
08:51, 18 сентября 2019Происшествия
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По словам свидетелей аварии, водитель вел себя неадекватно.
Водитель отказался проходить текст на определение алкоголя в крови / фото Информатор
В среду, 18 сентября, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого водитель за рулем Porsche Cayenne въехал в ограждение и выехал на трамвайные пути.
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Отмечается, что водитель получил травмы руки и головы.
По словам свидетелей, водитель вел себя неадекватно и находился в состоянии опьянения, однако тест проходить отказался.
В связи с аварией на участке затруднено движение трамваев.
Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве пьяный работник СТО взял покататься чужое авто и устроил погоню с ДТП.
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