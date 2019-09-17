На Днепропетровщине коммунальщики расплатились с долгами памятником Ленина (видео)

В мэрии Желтых Вод будут оспаривать результаты аукциона.

Коммунальщики Желтых Вод на Днепропетровщине продали демонтированный памятник Ленину на открытом аукционе, чтобы погасить долги перед работниками и Пенсионным фондом.

Об этом говорится в сюжете 1+1.

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6-тонный бронзовый монумент длиной 4,5 м ушел с молотка со второй попытки за полмиллиона гривен. О личности покупателя неизвестно.

В исполнительной службе утверждают, что описали памятник как «металлический лом цветного металла соответствующего класса, а не историческую достопримечательность».

Коммунальщики пояснили, что предприятие длительное время существует с заблокированными счетами, а за три года накопилось 16 миллионов гривень долга перед государством.

В то же время в горсовете говорят, что будут оспаривать продажу Ленина в суде.

«Это имущество общины, которое не передавали в коммунальное предприятие для хозяйственной деятельности. Его просто передали для хранения», – ответил заместитель мэра Егор Харитонов.

Как сообщал УНИАН, детективы Национального антикоррупционного бюро обыскивают "Криворожскую теплоцентраль" и ряд коммерческих компаний в рамках расследования дела о злоупотреблениях должностных лиц во время осуществления хозяйственных операций.