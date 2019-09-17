НАБУ пришло с обысками на "Криворожскую теплоцентраль"

Служебных лиц госпредприятия «Криворожская теплоцентраль» подозревают в злоупотреблениях на сумму свыше 80 млн грн во время осуществления хозяйственных операций.

Детективы Национального антикоррупционного бюро обыскивают "Криворожскую теплоцентраль" и ряд коммерческих компаний в рамках расследования дела о злоупотреблениях должностных лиц во время осуществления хозяйственных операций.

Об этом пресс-служба НАБУ сообщает в Facebook.

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"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски в помещениях ряда коммерческих компаний и АО "Криворожская теплоцентраль" (100% принадлежит государству). Следственное действие санкционировано и осуществляется во время расследования фактов злоупотреблений служебных лиц госпредприятия при осуществлении хозяйственных операций "Криворожской теплоцентралью" на общую сумму свыше 80 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование указанных фактов детективы НАБУ проводят с января 2019 года. Предварительная правовая квалификация действий — по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой).

Соответствующие действия наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

В ведомстве подчеркнули, что пока это вся информация, которую можно сообщать, ведь необходимо сохранить тайну следствия.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге Днепропетровской области должностных лиц городского совета подозревают в присвоении более 1 млн грн во время подготовки к празднованию дня города.