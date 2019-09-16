В Житомире загорелся троллейбус с пассажирами

Жертв и пострадавших нет.

В Житомире возник пожар в троллейбусе с пассажирами на остановке "Гидропарк", недалеко от конечной остановки троллейбусов и маршруток.

Как передает корреспондент УНИАН, информация о пожаре поступила спасателям областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям около 15.00.

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Троллейбус загорелся на ходу, пассажиров эвакуировали через окна. Жертв и пострадавших нет.

Подробнее об этом происшествии спасатели пообещали сообщить позже, после установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее УНИАН сообщал, что в августе на железнодорожном вокзале "Николаев-Пассажирский" загорелся локомотив поезда "Интерсити" сообщением "Херсон-Киев".