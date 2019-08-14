На вокзале Николаева загорелся локомотив Интерсити (фото)

Локомотив сразу отцепили и отогнали на безопасное расстояние.

Во вторник, 13 августа, на железнодорожном вокзале "Николаев-Пассажирский" загорелся локомотив поезда "Интерсити" сообщением "Херсон-Киев".

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области, сообщение о пожаре поступило в 17:20.

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"К месту вызова направлены два отделения 4-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и дежурную смену оперативно-координационного центра. По прибытию установлено, что плотно задымлена и горит кабина тепловоза и генераторный отсек. Локомотив сразу отцепили и отогнали на безопасное расстояние. На тушения огня был подан генератор пены средней кратности и две водяных стола на охлаждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар на площади 25 квадратных метров был локализован в 17:42 и ликвидирован в 17:52.

Напомним, в конце июля вблизи села Тартак Винницкой области прямо на пути загорелся вагон электрички "Казатин-Жмеринка".