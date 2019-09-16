СБУ разоблачила миллионные злоупотребления на Харьковском государственном авиапредприятии (фото)

Бывшему первому заместителю руководителя Харьковского авиапредприятия сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия).

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили факт нанесения

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили факт нанесения миллионных убытков Харьковскому государственному авиационному производственному предприятию.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Как отмечается, оперативники спецслужбы задокументировали, что бывший первый заместитель руководителя Харьковского авиапредприятия, входящего в сферу управления Государственного концерна «Укроборонпром», незаконно заключил договор добровольного страхования имущества завода.

«Своими действиями он нарушил действующее законодательство, которое позволяет юридическим лицам тратить на страхование только определенный процент от прибыли, которого у предприятия на то время не было. Установлено, что в результате противоправных действий чиновника государству причинен материальный ущерб на сумму более 5,5 млн грн», - говорится в сообщении.

По материалам СБУ, экс-заместителю директора Харьковского авиапредприятия сообщено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия, добавили в ведомстве.