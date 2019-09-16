На Закарпатье первоклассник упал в выгребную яму школьного туалета (фото)

По словам местного юриста центра правовой помощи, это не первый такой случай.

В пятницу, 13 сентября, в селе Забродь Закарпатской области первоклассник упал в выгребную яму школьного туалета.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказал юрист Закарпатского центра правовой помощи Роман Келемен.

Читайте такжеВ Одесской области 5-летний мальчик сгорел в стоге сена«К счастью, его друзья одноклассники побежали за учителями, чтобы те спасли школьника, который провалился в туалет. Ребенка спасли, вытащив из школьных фекалий. Все родители шокированы таким случаем, а преподаватели, как всегда, умалчивают о состоянии школьного туалета, чтобы их не уволили. И это уже не первый случай в районе, когда школьники младшего звена проваливаются в выгребные ямы», – отметил Келемен.

При этом он опубликовал фото школьного туалета и предложил дать оценку работе директора школы и местной власти.

«К сожалению, наши школы не обеспечены элементарным, и это не вина учителей, которые выкладываются на полную, а о таких ситуациях вынуждены под давлением замалчивать», – считает юрист.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове школьник после ДТП пролетел несколько метров и остался жив.