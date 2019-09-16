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На Закарпатье первоклассник упал в выгребную яму школьного туалета (фото)

09:06, 16 сентября 2019
Происшествия
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Родители в шоке, а в школе умалчивают о состоянии туалета / Facebook Романа Келемена

Об этом у себя на странице в Facebook рассказал юрист Закарпатского центра правовой помощи Роман Келемен.

Читайте такжеВ Одесской области 5-летний мальчик сгорел в стоге сена«К счастью, его друзья одноклассники побежали за учителями, чтобы те спасли школьника, который провалился в туалет. Ребенка спасли, вытащив из школьных фекалий. Все родители шокированы таким случаем, а преподаватели, как всегда, умалчивают о состоянии школьного туалета, чтобы их не уволили. И это уже не первый случай в районе, когда школьники младшего звена проваливаются в выгребные ямы», – отметил Келемен.

При этом он опубликовал фото школьного туалета и предложил дать оценку работе директора школы и местной власти.

«К сожалению, наши школы не обеспечены элементарным, и это не вина учителей, которые выкладываются на полную, а о таких ситуациях вынуждены под давлением замалчивать», – считает юрист.

Юрист предлагает дать оценку работе директора и местной власти / Facebook Романа Келемена

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове школьник после ДТП пролетел несколько метров и остался жив.

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Теги: #школа#Закарпатье