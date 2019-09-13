В Харьковской области из-за пожара на военном полигоне временно приостановлены занятия в школе и двух детсадах

Обучение приостановили с 13 по 16 сентября включительно.

В Чугуевском районе Харьковской области в результате пожара на военном полигоне временно приостановлены занятия в одной школе и двух детсадах.

Об этом сообщает пресс-служба Чугуевского городского совета.

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Согласно распоряжению городского головы, во избежание отравления продуктами горения с 13 по 16 сентября включительно будет приостановлен образовательный процесс в следующих учебных заведениях: Клугино-Башкировской общеобразовательной школе Чугуевского горсовета, Чугуевском дошкольном учебном заведении (яслях-саду) №2, детском саду «Веселочка» при в/ч А-0501.

Также ограничено проведение учебных, спортивных и культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе.

Как сообщал УНИАН, утром 9 сентября к спасателям поступила информация о возгорании сухой травы и камыша площадью около 10 га на военном полигоне вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области.

К тушению пожара привлечены личный состав и техника Министерства обороны, ГСЧС и лесхоза, а также вертолет МИ-8.

Продолжается горение отдельных очагов пожара.