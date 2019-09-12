Взрывы в Калиновке: военный арсенал после ликвидации пожара возобновил работу в штатном режиме

Утилизация боеприпасов, которые невозможно транспортировать, пока приостановлена.

Военный арсенал вблизи Калиновки, Винницкой области, после ликвидации вчерашнего пожара на технической территории полностью возобновил работу.

Как сообщило Министерство обороны, об этом заявил командир воинской части полковник Николай Батюк.

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По его словам, пожарные, наблюдательные посты и патрули продолжают нести службу в усиленном составе. "Это будет продолжаться до тех пор, пока не уменьшится опасность самовозгораний из-за сухой погоды", - отметил он и добавил, что утилизация боеприпасов, которые невозможно транспортировать, пока приостановлена.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября из-за горения сухой травы на участке подрыва неразорванных боеприпасов, прилегающей к военному арсеналу в Калиновке, сдетонировали шесть боеприпасов. В результате происшествия никто не пострадал.

26 сентября 2017 года в Калиновке на территории в/ч 1119 произошли взрывы, которые повлекли за собой разрушения жилых домов в близлежащем селе Павловка и многочисленные разрушения в Калиновском и Винницком районах.