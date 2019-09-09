В оккупированном Крыму из-за шторма погибли шесть человек

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение.

В аннексированном Крыму 8 сентября из-за шторма погибли шесть человек, пятерых удалось спасти.

Об этом сообщает так называемое управление МЧС в оккупированном Крыму, передает Громадське.

Ранее ведомство объявило штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 17-22 метров в секунду, но, как говорится, "жители и гости полуострова пренебрегают правилами безопасности".

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Три человека погибли возле поселка Отрадное, двое - в районе "Ласточкиного гнезда", еще один - в районе Массандры. Еще четырех человек вытащили из воды спасатели, одну женщину спасли "неравнодушные очевидцы".

Спасатели отмечают, что люди иногда переоценивают свои силы и пренебрегают правилами безопасности на воде в сложных погодных условиях.

Ранее сообщалось, что в районе города Судак в оккупированном Крыму затонул прогулочный катер "Камелот".