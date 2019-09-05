Возле оккупированного Судака затонул прогулочный катер, одного пассажира все еще не нашли

На борту находилось 12 пассажиров и два члена экипажа.

В районе города Судак в оккупированном Крыму затонул прогулочный катер «Камелот». Одного из пассажиров спасатели все еще ищут в море.

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Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на местное управление МЧС.

По информации ведомства, на борту находилось 12 пассажиров и два члена экипажа.

«Из них 13 человек были спасены. На данный момент силами спасателей ведутся поиски одного из пассажиров», – говорится в сообщении.

Сообщение о происшествии поступило 5 сентября около 13:40. Катер затонул в районе мыса Меганом на расстоянии около 200 метров от береговой линии.

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