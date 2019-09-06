Полиция взялась за дело об изнасиловании водителем BlaBlaCar попутчицы-жительницы Черкасс

По информации женщины, она ехала с незнакомым мужчиной из другой области в Черкассы и по дороге он ее изнасиловал.

В Черкассах полиция расследует уголовное производство, открытое по факту изнасилования водителем местной жительницы, которую он подвозил в автомобиле.

Об этом сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

Согласно информации правоохранителей, 31 августа в Черкасский отдела полиции обратилась местная жительница с сообщением об изнасиловании.

«Она рассказала, что ехала с незнакомым мужчиной из другой области в Черкассы и по дороге он ее изнасиловал», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что по данному факту в тот же день следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

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По сведениям полиции, личность водителя и его местонахождение установлено. В настоящее время вещественные доказательства изъяты, следователем подготовлено ходатайство о назначении соответствующей экспертизы, проводится ряд других следственных действий. Расследование по уголовному производству продолжается.

Ранее подруга пострадавшей Анастасия Липинская сообщила в Facebook, что ее знакомую изнасиловал 51-летний водитель сервиса BlaBlaCar. Он подвозил девушку из Одессы в Черкассы.

«По дороге мужчина угостил кофе, после которого девушка стала испытывать слабость и засыпать. В дальнейшем он начал угрожать ей, что изнасилует и хвастался своими контактами в районной полиции, мол, девушка ничего ему не сделает. Едва в сознании после кофе, подруга начала писать своему парню, что она в опасности и каждые несколько километров отправлять свою геолокацию. Не дождавшись, пока девушка потеряет сознание, водитель отвез ее в лес и изнасиловал», - рассказала она.

Липинская утверждает, что в Черкассах ее подруга обратилась в полицию и написала заявление об изнасиловании. Однако, по ее словам, в полиции отказались искать злоумышленника.