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Под Львовом автомобили разворотило в жутком смертельном ДТП (фото)

09:19, 06 сентября 2019
Происшествия
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Под Львовом произошла жуткая авария с погибшими / фото: Игорь Зинкевич

Об этом сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПод Киевом 6-летний мальчик выпал из окна"На объездной Николаев трасса "Киев - Чоп" Львовская область, ДТП Девятка и Ауди, присутствует полиция и скорая. Со слов свидетелей: один человек был накрыт, больше не известно. Не доезжая до поворота на с. Заклад 100м со стороны Львова", - написал он, публикуя фото и видео с места ЧП.

По данным Зинкевича, один человек погиб и еще один пострадал.

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Теги: #ДТП#Львовщинапогода во Львове