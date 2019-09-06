Под Львовом автомобили разворотило в жутком смертельном ДТП (фото)

По данным депутата Зинкевича, один человек погиб и еще один пострадал.

Поздно вечером в четверг, 5 сентября, под Львовом произошла жуткая авария с погибшими.

Об этом сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПод Киевом 6-летний мальчик выпал из окна"На объездной Николаев трасса "Киев - Чоп" Львовская область, ДТП Девятка и Ауди, присутствует полиция и скорая. Со слов свидетелей: один человек был накрыт, больше не известно. Не доезжая до поворота на с. Заклад 100м со стороны Львова", - написал он, публикуя фото и видео с места ЧП.

По данным Зинкевича, один человек погиб и еще один пострадал.