Полиция показала фото мужчины, вероятно причастного к зверскому убийству женщины в Херсоне

На вид мужчине 25-30 лет, он среднего телосложения, волосы темные короткие.

Полиция устанавливает местонахождение Сушко Сергея Сергеевича, 18.11.1998 г.р. По данным правоохранителей, мужчина может обладать информацией об обстоятельствах убийства женщины, труп которой был обнаружен в Херсоне на территории Гидропарка.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции в Херсонской области. На вид мужчине 25-30 лет, он среднего телосложения, волосы темные короткие.

Был одет: темные джинсы, черная бейсболка с металлической застежкой, черные кроссовки с белыми вставками, барсетка через плечо.

"Уважаемые граждане, если вы владеете любой информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: (0552) 22-35-67, 45-90-80, (066) 04-84-049 или "102", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Херсоне изнасиловали и зверски убили женщину. У нее остались муж и двое детей.