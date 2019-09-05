В Херсоне изнасиловали и зверски убили женщину (фото, видео)

В соцсетях пишут, что у женщины есть двое детей и муж.

В Херсоне на пляже в Гидропарке обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п.10 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», сообщает местный сайт FavoriteKherson.

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Проведенными мероприятиями полиция установила личность потерпевшей. Это 36-летняя жительница областного центра.

На теле покойной обнаружили не менее 5 колото-резаных ран в области шеи и грудной клетки.

Кроме того, по предварительной информации, женщину изнасиловали. Указано также, что золотые украшения на теле погибшей остались нетронутыми.

В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника, причастного к совершению преступления. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее в Килийском районе Одесской области был найден застреленным пенсионер.