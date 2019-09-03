Во Львове нетрезвый мужчина пугал прохожих пистолетом с глушителем

Правоохранители задержали правонарушителя в одном из клубов.

Во Львове правоохранители задержали нетрезвого вооруженного мужчину, который угрожал убийством случайным прохожим.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области, вчера около 23 часов патрульным поступило сообщение, что на улице Вороного находится нетрезвый мужчина с предметом, похожим на пистолет с глушителем.

На вызов отправились экипаж роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) и патруль Галицкого района.

В то же время в полицию поступило сообщение, что на улице Чайковского неизвестный с пистолетом угрожает убийством мужчине, его жене и ребенку, наставляя на них оружие.

Читайте такжеВ Киеве задержали мужчину с рюкзаком боеприпасов и взрывчатки

Правоохранители задержали правонарушителя в одном из клубов.

«ТОР, зайдя в заведение, у входа увидел человека с пистолетом, повалил его на землю, разоружил и надел наручники. Задержанным оказался 40-летний львовянин», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пистолет был в боевой готовности. С места происшествия изъяты пистолет, визуально похожий на ПМ, со спиленными маркировками (1 патрон калибра 9 мм, находился в патроннике) и присоединенным глушителем, 2 магазина по 8 патронов калибра 9 мм, раскладной нож, перчатка.

По сведениям полиции, этот мужчина угрожал еще около 10 людям, все они написали заявления.

Задержанного доставили в изолятор временного содержания в городе Пустомыты. Ему грозит ответственность по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство), наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.