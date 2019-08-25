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В Днепре во время задержания грабителя получил огнестрельное ранение подполковник полиции

15:05, 25 августа 2019
Происшествия
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В Днепре грабитель ранил офицера полиции / dp.npu.gov.ua

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Как сообщается на сайте ГУ полиции в Днепропетровской области, вызов о совершении грабежа на территории Индустриального района Днепра правоохранителям поступил 25 августа. Неизвестный сорвал золотую цепочку с шеи девушки и побежал в направлении Слободского проспекта.

«Обладая оперативной информацией о данном преступлении, заместитель начальника Индустриального отделения полиции Владимир Галушко заметил подозреваемого. Во время попытки его задержать, злоумышленник начал стрельбу в сторону полицейского. С ранением ноги Владимира доставили в больницу», – сообщили в полиции.

Отмечается, что 28-летнего подозреваемого в грабеже и покушении на жизнь подполковника полиции задержали патрульные. Мужчина скрывался в собственной квартире.

Полиция изъяла на месте преступления две гильзы, золотой крестик пострадавшей девушки и пистолет травматического действия.

Как сообщал УНИАН, в результате стрельбы возле СИЗО в Кропивницком погиб адвокат Александр Иванов. В Национальной ассоциации адвокатов Украины настаивают, что преступление связано с его профессиональной деятельностью.

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Теги: #Днепр#стрельбапогода в Днепре