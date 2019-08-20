Радикалы могли готовить взрыв на фестивале «Квартала 95» под Сумами ко Дню независимости – СБУ

Правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Служба безопасности Украины отчиталась о задержании на Сумщине участника радикальной молодежной группировки, который вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.

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Как сообщается на сайте СБУ, правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества.

«Сейчас следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых помещениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня Флага Украины и проведения концерта «KVARTAL-FEST» 23 августа на территории Сумщины», – говорится в сообщении.

СБ подготовила сообщение о подозрении в совершении преступлений.

Ежегодный фестиваль "KvartalFEST" должен состояться 23 августа в поселке Пидопригоры Сумской области. На нем студия «Квартал 95» даст бесплатный концерт.