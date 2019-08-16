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В Киеве обнаружили расчлененное тело женщины (фото)

20:37, 16 августа 2019
Происшествия
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Тело обнаружили в Русановском канале / facebook.com/KyivOperativ

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Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный". "Прямо сейчас на Русановке в канале обнаружен расчлененный труп неизвестной женщины. На месте уже работают правоохранители", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 12 августа, в Киеве на речном вокзале под причалом нашли труп мужчины.

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Теги: #Киев#убийство#телопогода в Киеве