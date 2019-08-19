Трое пострадавших при пожаре в отеле "Токио Стар" остаются в тяжелом состоянии

При этом, медики утверждают, что состояние всех пострадавших удалось стабилизировать.

Трое пострадавших при пожаре в ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар», на сегодняшний день остаются в тяжелом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила первый заместитель директора департамента здравоохранения Одесского городского совета Надежда Гончаренко.

По ее словам, изначально в больницы с места пожара было доставлено 10 человек. В частности, два человека – Одесский областной медицинский центр, семеро – в ожоговый центр городской клинической больницы №10; также в горбольницу №5 доставили гражданина Литвы, который от госпитализации отказался.

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В частности, в больнице №10 остаются 5 пациентов, из которых четверо - в реанимации. В то же время, по состоянию на утро 19 августа, два человека из состояния тяжелого «перешли» в состояние средней тяжести и, как предполагается, будут переведены в общее отделение. В медцентре – два человека, один из которых находится в ожоговой реанимации, а другой - в отделении.

«В настоящее время всех пациентов удалось стабилизировать, угрозы жизни на сегодняшний день нет. Даже у тех пациентов, которые остаются в тяжелом состоянии, намечается положительная динамика», - заявила Гончаренко.

Как утверждает чиновница, все пациенты обеспечены медикаменты в рамках городской программы здоровья, предполагающей финансирование лечения всех пациентов, поступающих в больницы ургентно.

Она также отметила, что с пострадавшими работали четыре психолога.

«Можно сказать, что их психологическое здоровье относительно стабилизировано. Но нужно понимать: такое восстановление – дело не одного дня…», - добавила Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар» произошел пожар. 9 человек погибли, 9 – госпитализированы. В воскресенье была выписана из больницы одна из госпитализированных – жительница Херсонской области. Сегодня стало известно, что в числе погибших – ребенок и гражданка Австралии.

Правоохранители (в порядке ст. 208 УПК Украины) задержали владельца отеля «Токио Стар», известного предпринимателя Вадима Черного.

Утром 17 августа вовремя не вышли на линии трамваи 10 маршрутов. По данным КП «Одесгорэлетротранс», из-за пожара граничащее с гостиницей трамвайное депо №1 было полностью обесточено.