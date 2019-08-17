"Решил проучить за обиду своего ребенка": на Львовщине задержали мужчину, который развращал мальчиков

Мать детей сообщила, что сосед насильно удерживал двух ее сыновей в возрасте 7 и 10 лет, избил их и совершал развратные действия.

Во Львове полицейские задержали мужчину, причастного к развращению двух мальчиков.

Мать детей сообщила полиции, что сосед насильно удерживал двух ее сыновей в возрасте 7 и 10 лет, избил их и совершал развратные действия. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Львовской области.

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"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сотрудники ювенальной превенции и других подразделений полиции. Установлено, что к преступлению причастен 35-летний львовянин. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что свои действия задержанный объяснил тем, что хотел проучить мальчиков, которые обижали его ребенка.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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