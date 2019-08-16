Появилось шокирующее видео с девушкой из Запорожья, которой муж вылил в рот кипяток
В сети появилось видео с пострадавшей Анастасией Шаповаловой из Запорожья, которую гражданский муж облил кипятком.
Его на своей странице в Facebook опубликовала волонтер Злата Некрасова, которая помогает пострадавшей.
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После нападения неадекватного сожителя женщина получила 21% ожогов тела, а также повреждения слизистой оболочки горла.
Как рассказывает Некрасова, в больницу к Анастасии пришла мать ее гражданского мужа. Она попыталась предъявить пострадавшей претензии в том, что ее сыну грозит слишком большой срок (15 лет).
По словам волонтера, пострадавшей уже сделали операцию и пересадили кожу в области кисти, плечевого сустава, левого глаза и шеи.
Сама Анастасия отметила, что после операции у нее все болит, но она терпит, благодаря обезболивающим.
Как сообщал УНИАН, в Запорожье мужчина облил кипятком свою жену, пока она мирно спала. Сожитель сначала вылил на нее 4 литра кипятка, а затем схватил ножницы и обрезал волосы. Дети в это время находились в соседней комнате. Пострадавшая 25-летняя Настя - круглая сирота.