На Волыни похороненный заживо мужчина пришел в полицию

Спустя несколько часов, когда уже стемнело, связанный мужчина все-таки сумел освободиться от веревок и выбраться наверх. Откопавшись, поспешил к правоохранителям.

На Волыни 54-летнего мужчину сначала пытали, а потом связанного закопали на терриконе.

В тот день он поспорил с двумя знакомыми молодчиками почти в два раза моложе его. Во время ссоры его побили, скрутили и бросили в машину. Хотя и тогда никто не мог подозревать, что в конце этой поездки мужчина окажется в прямом смысле под землей, передает КП.

В авто мужчине рот заклеили скотчем, а руки и ноги связали. Потом водитель с подельником вывезли мужчину на террикон и начали пытать ножом.

"Планов зарезать, судя по глубине порезов, у преступников не было - только чтобы помучить", - рассказали правоохранители.

В ходе пыток злоумышленники забрали вещи жертвы: паспорт и банковские карточки, а также сумку с вещами и деньгами.

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"Мужчину решили оставить здесь — он был жив, когда его сбросили в здешнюю канаву, а сверху на него посыпалась земля и мусор... Наспех забросав его и, наверное, понадеявшись, что сам он уже не выберется, парни уехали домой", - говорится в сообщении.

Спустя несколько часов, когда уже стемнело, связанный мужчина все-таки сумел освободиться от веревок и выбраться наверх. Откопавшись, поспешил к правоохранителям.

Когда в первом часу ночи он заявился в отдел полиции, дежурные по его виду сразу поняли - он не шутит. Через пару часов задержали его "гробовщиков". У одного из них уже есть судимость за пытки.

Против 29-летнего и 30-летнего местных жителей открыли уголовное производство - будут судить по четырем статьям: разбой, похищение официальных документов по корыстным мотивам, незаконное завладение паспортом и незаконное лишение свободы человека. Снять деньги с карт злоумышленники не успели.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Волынской области, обвинение похлопочет о том, чтобы решения суда молодые люди дожидались за решеткой.

Ранее на Киевщине двое мужчин, которые работают на стройке, убили своего коллегу за якобы кражу 600 долларов. Чтобы скрыть следы преступления тело, погибшего сожгли и закопали.