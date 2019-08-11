цей матеріал доступний українською

Под Киевом маршрутка столкнулась с авто: погибли 2 человека, пострадали 13 (фото, видео)

21:36, 11 августа 2019
Происшествия
587 0
Под Киевом столкнулись маршрутка и автомобиль / фото dsns.gov.ua

Читайте такжеНа Львовщине в результате ДТП погибли две женщины (видео)

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"11 августа около 19:00 вблизи пгт Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП погибли 2 человека и пострадали 13 человек. Подразделениями ГСЧС осуществляется деблокирование погибших. От ГСЧС привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в результате ДТП в Житомирской области погибли четыре человека.

10 августа вечером на автодороге «Шепетовка-Чуднов-Бердичев» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек. В результате на месте происшествия погибли два человека, позже в больнице скончались еще двое.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смертельное ДТП#ДТП под Киевомпогода в Киеве