Под Киевом маршрутка столкнулась с авто: погибли 2 человека, пострадали 13 (фото, видео)

Подразделениями ГСЧС осуществляется деблокирование погибших.

В Киевской области в результате ДТП с участием легковушки и микроавтобуса погибли двое и пострадали 13 человек.

Читайте такжеНа Львовщине в результате ДТП погибли две женщины (видео)

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"11 августа около 19:00 вблизи пгт Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП погибли 2 человека и пострадали 13 человек. Подразделениями ГСЧС осуществляется деблокирование погибших. От ГСЧС привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.

З‘явилося відео з місця аварії у Глевасі (там де нещодавно встановили світлофор). Як видно, зіштовхнулися #Volkswagen та маршрутка. На жаль, вже відомо, що #ДТП із летальними наслідками. pic.twitter.com/zpTMatFSmn — Киев Оперативный (@KyivOperativ) 11 серпня 2019 р.

Как сообщал УНИАН, в результате ДТП в Житомирской области погибли четыре человека.

10 августа вечером на автодороге «Шепетовка-Чуднов-Бердичев» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек. В результате на месте происшествия погибли два человека, позже в больнице скончались еще двое.