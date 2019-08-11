Под Киевом маршрутка столкнулась с авто: погибли 2 человека, пострадали 13 (фото, видео)
В Киевской области в результате ДТП с участием легковушки и микроавтобуса погибли двое и пострадали 13 человек.
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Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"11 августа около 19:00 вблизи пгт Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП погибли 2 человека и пострадали 13 человек. Подразделениями ГСЧС осуществляется деблокирование погибших. От ГСЧС привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.
З‘явилося відео з місця аварії у Глевасі (там де нещодавно встановили світлофор). Як видно, зіштовхнулися #Volkswagen та маршрутка. На жаль, вже відомо, що #ДТП із летальними наслідками. pic.twitter.com/zpTMatFSmn— Киев Оперативный (@KyivOperativ) 11 серпня 2019 р.
Как сообщал УНИАН, в результате ДТП в Житомирской области погибли четыре человека.
10 августа вечером на автодороге «Шепетовка-Чуднов-Бердичев» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек. В результате на месте происшествия погибли два человека, позже в больнице скончались еще двое.