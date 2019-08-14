Во Львове рецидивист отжал у мальчика велосипед и поехал грабить магазин

Угрожая продавщице ножом, 22-летний злоумышленник завладел товаром с прилавка.

Во Львове мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности отобрал велосипед у десятилетнего мальчика и поехал на нем грабить магазин.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение о том, что около 19.30 на улице Роксоланы во Львове неизвестный злоумышленник, применив насилие, отобрал у его десятилетнего сына велосипед «Аванти» и скрылся, поступило во вторник, 13 августа, от 41-летнего львовянина.

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По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от четырех до шести лет лишения свободы.

Около 20.00 в полицию поступило другое сообщение от продавца одного из магазинов, расположенного на улице Железнодорожной во Львове, о мужчине, который, угрожая предметом, похожим на нож, завладел товаром с прилавка и пытался убежать.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до семи лет лишения свободы.

Злоумышленника удалось задержать. Им оказался 22-летний львовянин, который ранее привлекался к уголовной ответственности, в частности, за ложные сообщения о заминировании. Его задержали в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Проводятся досудебные расследования.

Как сообщал УНИАН, 12 августа во Львове вооруженный мужчина в балаклаве среди белого дня ограбил магазин.