Во Львове вооруженный мужчина в балаклаве средь бела дня ограбил магазин

Полицейские принимают все меры для установления личности и задержания злоумышленника.

Во Львове вооруженный злоумышленник ограбил продуктовый магазин.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"12 августа, в полицию поступило сообщение о том, что около 17:00 в один из продуктовых магазинов, расположенный на улице Владимира Великого во Львове, забежал мужчина, лицо которого было закрыто балаклавой. Угрожая продавщице предметом, похожим на пистолет, он завладел деньгами из кассы и скрылся", - сказано в сообщении.

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В городе введен план "Сирена". Полицейские принимают все меры для установления личности и задержания злоумышленника. Решается вопрос правовой квалификации преступления.

Приметы нападавшего: невысокого роста, был одет в свитер темного цвета со светлыми полосами, темные штаны.