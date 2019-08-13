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Во Львове вооруженный мужчина в балаклаве средь бела дня ограбил магазин

10:05, 13 августа 2019
Происшествия
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Вооруженный мужчина в балаклаве ограбил магазин / фото pixabay.com

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"12 августа, в полицию поступило сообщение о том, что около 17:00 в один из продуктовых магазинов, расположенный на улице Владимира Великого во Львове, забежал мужчина, лицо которого было закрыто балаклавой. Угрожая продавщице предметом, похожим на пистолет, он завладел деньгами из кассы и скрылся", - сказано в сообщении.

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В городе введен план "Сирена". Полицейские принимают все меры для установления личности и задержания злоумышленника. Решается вопрос правовой квалификации преступления.

Приметы нападавшего: невысокого роста, был одет в свитер темного цвета со светлыми полосами, темные штаны.

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Теги: #Львов#ограбление магазинапогода во Львове